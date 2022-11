Nem todos são Brasil na Copa; moradores de Apucarana revelam torcida

Da Redação

Paulo Pereira, morador de Apucarana, quer Portugal campeão da Copa do Mundo

Não é todo mundo que acompanha futebol, mas a Copa do Mundo, o maior evento do esporte, sempre consegue chamar a atenção de todos. Principalmente de quem vive em um país onde a equipe esteja participando do torneio. Contudo, mesmo no Brasil, seleção que é uma das favoritas à conquista do campeonato, há quem torça para outras seleções.

Em Apucarana, norte do Paraná, não é diferente. Brasileiro e apucaranense, o funcionário público Márcio Cezar Pereira Lima não torce para o Brasil desde 1998, ano em que a equipe brasileira caiu na final do Mundial para a seleção francesa. Na Copa de 2006, ele resolveu começar a torce para a rival Argentina.

“Comecei a torcer para Argentina depois da Copa de 98, quando aconteceu tudo aquilo na final do Brasil contra a França, enfim, o que todo mundo já sabe o que houve. Desde então o futebol brasileiro não foi mais o mesmo, os jogadores sempre jogando sem patriotismo, muito preocupados só com a aparência e com dinheiro, o país e a camisa da seleção eram colocados de lado, geralmente os jogadores convocados tinham empresários fortes, ou seja, nem sempre vai para seleção quem merece mais”, explicou o apucaranense.

fonte: Arquivo pessoal O apucaranense Márcio Cezar não torce para o Brasil desde a Copa de 98

O corintiano Márcio ainda ressalta a força de vontade da seleção argentina, algo que o conquistou. “Eles têm orgulho de vestir o manto, isso é mostrado em campo, os jogadores saem esgotado do campo, pois se doam pelo país, diferente do Brasil que se um jogador perde a bola, fica parado e reclama do outro, quando não procuram a câmera para acertar o cabelo. Por isso, e por ser corintiano, que todo mundo sabe que é um time que joga com raça igual a seleção da Argentina”, comenta.

Outro morador de Apucarana, mas esse nascido em Buenos Aires, capital da Argentina, é Carlos Alberto Aballay. O professor “porteño”, que mora no Brasil desde 1993, não deixará a seleção de seu país de lado. O que não significa que não torcerá também para os brasileiros no Catar.

“Na Copa do Catar vou torcer pela Argentina e pelo Brasil. Mas não perguntem se os dois se enfrentam. Torcerei um tempo para cada um. Com certeza minha torcida será para meu país ganhar. Mas se Argentina for eliminada, meu coração será brasileiro. O Brasil é um país ao qual adotei e me adotou”, disse.

fonte: Arquivo pessoal Nascido em Buenos Aires, o professor Aballay vai torcer para a Argentina

Outra seleção que tem seus torcedores em Apucarana é a de Portugal. Paulo Pereira dos Santos (foto em destaque), nascido no país europeu, chegou no município apucaranense com 21 anos. Hoje, com 56, não esconde que, apesar de ter uma esposa e filhos brasileiros, seu coração pende para a seleção de Cristiano Ronaldo.

“Eu torço para Portugal, quando tem jogo entre Brasil e Portugal no fundo mesmo a gente torce para a seleção portuguesa, que é o país de origem, nasci lá. Não tem como não torcer. Mas torço pelo Brasil também, quando joga contra os outros times. Essa Copa vou torcer para as duas seleções”, explica o entregador.

