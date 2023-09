Negociação salarial dos trabalhadores do vestuário não avança

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecções de Apucarana e Região (Stivar) e do Sindicato das Indústrias de Confecções de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale) devem se reunior na próxima semana para a segunda rodada de negociações sobre o reajuste salarial da categoria. O primeiro encontro ocorreu na terça-feira (26) e terminou sem acordo. A data-base da categoria é 1º de setembro.



O sindicato patronal propôs reajuste geral de 4,06%, enquanto os representantes dos trabalhadores querem um aumento de 8% para quem ganha o piso e de 5% para quem recebe acima do piso, além de uma cesta básica no valor de R$ 150 para todos os trabalhadores. São pelo menos 20 mil empregados no setor de confecções em Apucarana e municípios da área de abrangência, segundo o Stivar. Atualmente, o piso salarial da categoria é de R$1.795.

A presidente do Stivar, Maria Leonora Batista considera a proposta do sindicato patronal injusta diante da defasagem salarial da categoria que, segundo ela, é desvalorizada. "O setor do vestuário está muito desvalorizado. Tem gente que está trabalhando registrado há 11 anos e ganha R$ 1,8 mil. Além de enfrentar uma jornada de trabalho corrida e pesada, os trabalhadores ainda adquirem problemas de saúde como borcite, tendinite, problemas na coluna, e tudo que se pode imaginar", ressalta.

Em nota, o Sivale orientou empresários do setor do vestuário a realizarem a antecipação salarial compensável com base no reajuste de 4,06%. Segundo o sindicato, o objetivo é evitar acúmulo uma vez que as negociações ainda não avançaram. A reportagem tentou ouvir a presidência, mas não teve sucesso. Leia o texto na íntegra:

Prezados Associados,

Assunto:

ANTECIPAÇÃO SALARIAL COMPENSÁVEL

Aos Empresários do setor do vestuário, Contadores e responsáveis pelo Depto de Recursos Humanos

Ref. Orientações para pagamento da ANTECIPAÇÃO Salarial Compensável

Vimos por meio desta, informá-los que até a presente data, não foi possível o fechamento da negociação salarial com a data base no mês de setembro de 2023.

É possível que as empresas façam a ANTECIPAÇÃO SALARIAL, para que os empregados não fiquem sem receber o reajuste, e não haja acúmulo de diferenças salariais, no valor máximo de Antecipação Salarial de 4,06%, que é o índice do INPC acumulado de 01-09-22 a 31-08-23.

Fica a critério de cada empresa optar pela antecipação.

Ressalvamos que a antecipação deverá ser efetuada SEPARADAMENTE nos comprovantes de pagamento, a título de ANTECIPAÇÃO SALARIAL COMPENSÁVEL.

FUNÇÃO Salário Atual Salário com ANTECIPAÇÃO 4,06%

Auxiliar Geral (ingresso) R$ 1.505,00 R$ 1.566,10

Auxiliar Geral (após 180 dias) R$ 1.584,00 R$ 1.648,31

Profissional - Piso R$ 1.795,00 R$ 1.867,87

Assim que houver uma nova posição na negociação, passaremos novas orientações.

Qualquer dúvida, entre em contato com Patrícia, no SIVALE, através do telefone 43-99972-5662 ou e-mail sivale.apucarana@gmail.com

