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ACIDENTE

Neblina pode ter provocado engavetamento com três veículos na BR-376 em Apucarana

Acidente aconteceu próximo ao 30º BIMec; motorista de um Celta sofreu ferimentos leves e foi encaminhado para atendimento médico

Escrito por Da Redação
Publicado em 12.06.2026, 09:17:14 Editado em 12.06.2026, 09:38:22
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Um engavetamento envolvendo três veículos foi registrado na manhã desta sexta-feira (12) na BR-376, em Apucarana, nas proximidades do 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado (30º BIMec).

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Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária que atende o trecho foram acionadas para atender a ocorrência. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apenas uma pessoa ficou ferida.

O acidente ocorreu no sentido Califórnia–Apucarana. Conforme os levantamentos iniciais, o motorista de um Chevrolet Celta prata, de 32 anos e morador de Apucarana, teria perdido o controle da direção em meio à forte neblina que cobria a rodovia no momento do acidente.

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Neblina pode ter provocado engavetamento com três veículos na BR-376 em Apucarana
AutorFoto: Vitor Flores/ TNOnline

Após perder o controle do veículo, o condutor colidiu na traseira de um caminhão e, na sequência, atingiu uma caminhonete que também trafegava pela via. O impacto ainda fez com que o carro rodasse na pista e atingisse a defensa metálica.

O motorista do Celta sofreu escoriações e foi encaminhado pela equipe da concessionária para uma unidade de saúde. O estado de saúde dele não foi informado.

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Na caminhonete estavam um pai e um filho. Eles não se feriram. O motorista do caminhão também saiu ileso.

As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Rodoviária Federal, mas a intensa neblina registrada no trecho pode ter contribuído para a ocorrência.

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