Neblina cobre rodovia BR-369 na manhã desta segunda (4)

Motoristas e pedestres devem ter atenção redobrada ao trafegar pela rodovia BR-369, localizada em Apucarana, nesta segunda-feira (4), por conta de uma densa neblina que se instalou. Dirigir sob essas condições requer muita atenção para evitar acidentes de trânsito.

O tempo em Apucarana e região deve continuar instável durante todo o dia, de acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A Cidade Alta ainda registra pancadas de chuva ao longo desta segunda e a temperatura mínima pode chegar a 18º C. A máxima não deve ultrapassar 23º C.

Ainda conforme o Simepar, há 95% de possibilidade de ocorrência de chuva na cidade. A precipitação acumulada é de 19.9 mm.

Chuva forte

Dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) apontam que Apucarana registrou 122 milímetros de chuva em menos de 72 horas, o que representa 76% da média histórica para o mês de outubro no município, que é de 159,4 milímetros.

Conforme o Simepar, na sexta-feira (01) choveu 49,4 mm na cidade, no sábado (2) outros 46,2 mm e neste domingo (3), até o período da manhã, já havia chovido 27,2 mm.