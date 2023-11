Natureza e lazer são marcas do condomínio Reserva do Bosque

Já imaginou morar num lugar cercado de natureza e vivenciar momentos de felicidade, lazer e tranquilidade com a família? Pois esse sonho ficou mais fácil de realizar com o lançamento do Reserva do Bosque, um condomínio fechado de lotes localizado na Rua Benevides Mesquita, no Jardim Iguatemi, em Apucarana, no norte do Paraná.

O Reserva do Bosque oferece lotes a partir de 200 metros quadrados e possui a maior área verde preservada de Apucarana, a apenas 10 minutos do centro da cidade. O empreendimento está instalado no entorno de uma área permanente de preservação de 23 mil m² e conta com mais de 6 mil m² de áreas verdes que terão o plantio de mais de 2 mil árvores.

Mário Marcos Andreotta, coordenador de marketing do Reserva do Bosque, explica que além da proximidade com a natureza, o condomínio conta com uma infraestrutura completa, pensada sob medida para o lazer e a diversão das famílias.

“O condomínio oferece mais de vinte itens de lazer, conforto e segurança como piscina adulto e infantil, playground, casa de boneca, academia, redário, salão para festas com churrasqueira, solarium, pet space, pista de caminhada, quiosques com churrasqueiras e street ball”, explicou Mário.

A segurança também é uma prioridade no Reserva do Bosque, que irá oferecer câmeras de segurança, acessos individuais para veículos de moradores e visitantes, acesso de veículos de serviço, sistema digital de controle de entrada e saída e acesso de pedestres.

O coordenador frisa que o condomínio entregará uma infraestrutura completa, incluindo praças externas, áreas de preservação permanente, pavimentação de ótima qualidade e ruas com iluminação em LED.

"O Reserva do Bosque não é apenas um lote, um pedaço de terra, mas um espaço para construir uma bela história, criar memórias preciosas, cultivar relacionamentos sólidos e realizar sonhos. Você e sua família viverão uma experiência incrível no Reserva do Bosque", finaliza.

O plantão de vendas no local atende de segunda a sábado das 9h às 17h e no domingo das 10h às 16h, com uma equipe pronta para oferecer o melhor negócio para você.

