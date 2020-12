Natal seguro: Crea-PR orienta sobre instalação de decorações luminosas - TNOnline

Continua após publicidade

Após o período de dificuldade econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19, os empresários estão apostando no Natal como uma das principais datas para a retomada do movimento e consumo, principalmente no setor varejista. Para atrair a atenção dos consumidores, muitos estão investindo em promoções e, também, nas decorações e instalações natalinas, que atraem a atenção dos clientes e trazem a magia desta época do ano.

Para que a estratégia funcione com segurança, no entanto, é preciso que os empresários adotem certas medidas de cautela no momento da instalação das decorações, principalmente as luminosas. De acordo com o Engenheiro Eletricista e inspetor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR), Nilton Fornaciari Jr., ao manusear e utilizar eletricidade, é necessário levar em consideração alguns pontos básicos.

“A principal recomendação para quem vai fazer instalação provisória de decorações natalinas é que a pessoa esteja segura de que os produtos que serão instalados sejam certificados pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o que garante que o item foi inspecionado e verificado antes de ser aprovado para o consumidor. Outra questão importante é pensar no local onde as instalações serão feitas, já que a ambientação pode exigir diferentes tipos de equipamentos e componentes”, pontua o Engenheiro.

Quando se trata de áreas externas, é preciso verificar se as luzes ficarão expostas à umidade e ao vento. No interior das edificações, a recomendação é que o usuário evite o uso de extensões para não sobrecarregar a rede, além de organizar as fiações para que fiquem longe de tecidos, ornamentos de papel, plástico, isopor e madeira, por exemplo, para evitar incêndios.

“Anteriormente, quando as luzes pisca-pisca eram fontes de calor, eventualmente, recebíamos relato de pequenos focos de incêndio ou curto-circuito. Para evitar que isso aconteça, é possível optar pela iluminação de LED que, além de gerar baixo índice de calor, é mais econômica para o consumidor”, comenta o Inspetor.

Ainda de acordo com o especialista, ao instalar decorações luminosas, seja em fachadas ou vitrines, é importante redobrar a atenção quanto ao contato com a rede de energia elétrica. Segundo Fornaciari Jr., para não oferecer riscos aos funcionários do estabelecimento comercial e à sociedade em geral, é essencial que haja distanciamento da fiação da rede.

“Assim, ressaltamos que é importante que os empresários busquem orientação de assessoria especializada para que este trabalho seja realizado em segurança. Sabemos que o Natal é uma época especial para os lojistas e, com certeza, ninguém gostaria de passar por problemas nesse sentido. Quanto melhor assessorado o empresário estiver, maiores serão as chances de a decoração ser segura e sem riscos para a sociedade”, finaliza o Engenheiro.

Normas técnicas

No Brasil, na seara da Engenharia Elétrica, existem normas técnicas que norteiam a instalação elétrica de baixa tensão como as que são feitas usualmente no período natalino, por exemplo. Normas como a ABNT-NBR 5410 e a NR-10 orientam sobre como as instalações podem ser feitas de forma segura e, em alguns casos, podem demandar projeto elétrico que prevê carga elétrica em Watts, tensão de funcionamento, melhor tecnologia para ser utilizada e carga proteção contra sobrecargas e contra choques elétricos com o emprego de dispositivos de proteção contra correntes de fuga (IDR e DDR), por exemplo.

Nesse sentido, a recomendação do Crea-PR é que todos os equipamentos decorativos devem ter certificação de qualidade e, nos casos de fiações ressecadas e emendadas, é fundamental a participação de um profissional habilitado da modalidade eletricista, que se responsabilizará pelo projeto e execução emitindo a respectiva ART dos serviços, oferecendo mais segurança às instalações.