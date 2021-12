Da Redação

Natal: rodoviária espera fluxo 3 vezes maior de viagens

Com a situação de pandemia mais controlada, o aumento do fluxo de passageiros na rodoviária de Apucarana no mês de dezembro é três vezes maior que no mesmo período do ano passado, segundo dados do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan).

Em relação ao mês de novembro, o aumento é de 25%. Nessa semana o movimento maior é de chegada a Apucarana, com passageiros vindos principalmente de Curitiba e estado de São Paulo. A tendência da semana que vem em diante, é de saída de Apucarana para o litoral.

Segundo o superintendente do Idepplan Carlos Mendes, o avanço da vacinação tem uma influência grande sobre o aumento de passageiros. “Observamos o número de transmissão e de mortes que vem caindo, e com isso, as pessoas se sentem mais seguras, então esse final de ano, diferente do ano passado, as pessoas têm mais tranquilidade e se sentem mais confiantes para viajar”, analisa.

A cabeleireira Patrícia Cortez veio de São José dos Campos para visitar parentes em Apucarana. Ontem, ela já estava indo de volta para casa para passar o natal. “Costumo viajar sempre, principalmente nessa época do ano, mesmo durante a pandemia sempre viajei. Estive com familiares em Apucarana e agora retorno para passar o natal em casa”, contou.