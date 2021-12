Da Redação

Natal de reencontros: famílias voltam a se reunir

Foram quase dois anos de distanciamento, de comemorações por vídeos e ligações telefônicas. Abraços foram substituídos por aparelhos eletrônicos durante este período de pandemia da Covid-19. No entanto, com o avanço da vacinação, famílias voltam a se reunir e a trocar presentes durante as comemorações de Natal e Ano-Novo.

continua após publicidade .

Uma das famílias com reencontro marcado é a de Alda e Osmundo Saraiva, de Apucarana. As filhas do casal Angélica, Patrícia e Luciana, chegam na Cidade Alta com suas famílias para matar as saudades dos pais. Duas filhas vêm de Belo Horizonte e outra de Porto Velho.

“Estamos animados com a chegada de nossos netos, filhas e genros. Uma alegria poder comemorar essa data pessoalmente. Durante o período de pandemia só nos vimos por ligações de WhatsApp”, conta.

continua após publicidade .

Outra família que vai se reencontrar neste Natal e Ano-Novo é a da professora aposentada Joana Yoshida e do médico Takanori Yoshida, de Apucarana. O casal espera os filhos Gener, Daniela, Andrei e Érico, junto de suas esposas e marido, e filhos. Todos vieram de São Paulo para as festas de final de ano.

“É uma alegria muito grande poder encontrar nossa família pessoalmente depois de tanto tempo de distanciamento por conta da pandemia. Todas as celebrações foram feitas online nos últimos tempos. Vamos aproveitar este momento tão especial”, comemora.

FAMÍLIA REUNIDA

continua após publicidade .

Após se vacinar, a família Navas recebe cerca de 100 pessoas neste Natal. Maraína Navas Prates conta que os organizadores, Cássio e a Helyanne Navas, fizeram uma pesquisa para saber se todos os integrantes estavam vacinados para dar o ‘start’ nas celebrações ao vivo e em cores.

“Serão 80 adultos e 22 crianças, muita gente. Por isso, resolvemos pesquisar e ver se todo mundo estava em dia com a vacina. Deu tudo certo”, comemora.A festa da família acontece na sede do Ferra Mula e reúne parentes que vivem em outros estados e até fora do Brasil. “Como de costume, no ano passado não realizamos o evento, mas neste ano será uma grande festa. Estamos muito felizes em poder reencontrar os familiares neste Natal e Ano-Novo. Teremos muito cuidado, claro”, explica.

Por, Fernanda Neme, repórter do grupo Tribuna do Norte