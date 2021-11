Natal 'chega' às lojas de Apucarana e traz otimismo; veja

Da Redação

As vendas de decoração para as festas de fim de ano, sobretudo para o Natal, estão enchendo os lojistas de Apucarana de otimismo. Depois dos últimos dois anos sem perspectivas de reuniões familiares por conta da pandemia, este ano, com o avanço da vacinação e queda nos casos de Covid-19, as festas natalinas prometem voltar com tudo. Lojistas preveem aumentos de 25 a até 60% nas vendas deste ano.

De acordo com a decoradora e gerente de uma loja especializada em Apucarana Vanilza Michelin, a procura pelos produtos de decoração natalina começou mais cedo este ano, já no início de outubro. “Algumas mercadorias já estão escassas. Este ano já começamos a vender em outubro e a maioria dos clientes procuram por árvores de natal, guirlandas e arranjos de mesa. Existe muita expectativa em torno de grande festas e reuniões familiares para este ano, por isso, esperamos um incremento nas vendas destes produtos de até 60%”, declarou a gerente.

Para Roberto Rocha, gerente de uma grande loja de variedades no centro de Apucarana, a exposição dos produtos natalinos também começou mais cedo e o consumidor já está esvaziando as prateleiras. “As árvores de natal e as decorações para as árvores são os produtos campeões de vendas. Esperamos vender pelo menos 25% a mais neste ano. Acho que ficamos um bom tempo fechados, afastados, e agora com o avanço da vacinação, as pessoas querem se reunir para comemorar, por isso, procuram a decoração para deixar os ambientes mais felizes, mais festivos”, considerou o gerente.

Maria de Lourdes Rodrigues, proprietária de uma loja de decorações na cidade disse estar surpresa com a grande procura do consumidor pelos produtos natalinos. “Foi uma surpresa muito grande a procura, tanto que antecipamos as vendas e temos uma expectativa muito boa de aumento para este ano, estamos muito felizes porque o natal voltou com tudo”, afirmou a lojista.

Por Aline Andrade, repórter do grupo Tribuna do Norte