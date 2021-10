Da Redação

Natal: ACIA vai distribuir mais de R$ 70 mil em vales-compra

Uma campanha ousada. Assim pode ser definida a campanha de Natal da ACIA, de Apucarana, que vai distribuir mais de R$70 mil reais em vales-compra

O presidente da ACIA, Wanderlei Faganello, explica que os prêmios variam de 1.000 a 5.000 reais. “Vamos fazer sorteios semanais. É a maior campanha em vales-compra da história da ACIA”, ressalta Faganello.

A campanha de Natal começa no próximo dia 20 de novembro. “E o primeiro sorteio acontece no dia 08 de dezembro. E depois serão 4 semanas de premiação”, diz o presidente da ACIA.

Ao todo a campanha vai sortear 60 vales compra de R$ 1.000.00 e um de R$ 5.000.00. “Os vendedores cujos nomes estiverem nos cupons premiados, também recebem vales-compra de R$ 100,00 cada. É um estímulo para ajudarem na distribuição dos cupons ”, defende Faganello.

Entre os empresários a expectativa está muito grande. Nilsa Christ, das Lojas GRG, Camisa 10 e Sport Center, já garantiu os pacotes para as suas empresas. “Sempre participo das campanhas e esta do Natal/2021 está muito boa. A chance de ganhar por parte do cliente é maior e o lojista tem a possibilidade do retorno do investimento nos vales-compra”, explica Nilsa Christ. Opinião parecida do empresário Carlos Eduardo Oliveira, da Ótica e Relojoaria Cristal. “Esta campanha é um estímulo a mais para o cliente comprar nas lojas que aderirem. Os clientes pedem os cupons. E para aqueles que não pedem, quando ofereço, ficam agradecidos. Já garanti meu pacote e acho que os lojistas tem que fazer o mesmo para destacarmos nosso comércio”, diz Carlos Eduardo.

Os pacotes da Campanha de Natal 2021 estão sendo comercializados e podem ser parcelados no boleto ou no cartão. Os interessados podem solicitar uma visita pelo fone 3162-4300.