Da Redação

"Não é o momento de tirar a máscara", diz secretário; veja

Aproximadamente oito mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da vacina contra Covid-19 em Apucarana, informou o secretário municipal de Saúde, Dr. Emídio Bachiega nesta sexta-feira (19), que alertou para a importância da imunização.

"Temos cerca de oito mil pessoas que já deveriam ter tomado a segunda dose e não foram tomar, pedimos encarecidamente, olhem a carteirinha, veja a data de retorno, se perdeu a carteirinha é só ir até a vacinação ou acessar o aplicativo Conecte SUS, que você já consegue verificar se já deu o tempo de tomar a segunda dose é muito importante continuar com essa imunização", disse.

Nesta semana o Ministério da Saúde anunciou que todos os brasileiros acima de 18 anos receberão uma dose de reforço da vacina contra a Covid e que o intervalo caiu de seis para cinco meses após a segunda dose.

O ministério também tem uma nova posição para quem tomou o imunizante da Janssen. Todos vão receber uma segunda dose da vacina após pelo menos dois meses da primeira. E cinco meses depois a de reforço, preferencialmente de um outro fabricante. Em Apucarana existem 6.700 pessoas que tomaram a vacina. "As pessoas que se vacinaram com a Janssen tem que tomar a segunda dose, porém, não temos em estoque, estamos esperando nova remessa chegar. Após a segunda dose, essas pessoas ainda devem tomar a terceira dose, a dose de reforço que será a da Pfizer. Apucarana tem estoque para dose de reforço para pessoas acima dos 60 anos que já fizeram cinco meses que já tomaram a segunda dose, o restante da população estamos aguardado o recebimento das vacinas", detalha Bachiega.

O secretário ressaltou que apesar de não existir decreto com medidas sanitárias, o uso da máscara continua obrigatório e disse que ainda não é o momento de deixar de usar o item de proteção. "Nós estamos no caminhando para vencer essa batalha, não vencemos ainda, é preciso muito da ajuda de todos, na utilização da máscara, higiene da mão, se tiver sintomas respiratórios, procurar atendimento, faze o teste, se isolar. Não vencemos ainda, conseguimos avançar muito, com a redução dos casos e morres, mas precisamos avançar ainda mais para supera essa doença. Não é a hora de tirar a máscara, de baixar a guarda nessa luta contra a Covid. Sabemos que eventos foram liberados, a saúde mental das pessoas estava precisando desse alento. Tivemos muito sofrimento, ainda não é o momento de relaxarmos", destaca.

Nesta semana a prefeitura decidiu fechar o Pronto Atendimento Coronavírus. Quem tiver sintomas da doença deve procurar uma Unidade Básica de Saúde ou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). "Temos 65% da população com a imunização completa, temos a imunidade de rebando, o que levou a diminuição de casos. Existe uma pessoa internada na UTI do Hospital da Providência com Covid, outras sete em leitos, a doença deu uma desacelerada, por essa diminuição dos casos, decidimos, após 20 meses de muito trabalho, decentralizar esse atendimento com o fechamento do Pronto Atendimento Coronavírus. A pessoa que tiver com sintomas deve procurar uma UBS ou até mesmo a UPA, que nossas unidades estão preparadas para receber casos suspeitos, os exames ficarão a cargo da vigilância epidemiológica", explica.

O secretário aproveitou para falar sobre a importância da saúde do homem. "É importante os homens procurarem atendimento médico, nesse mês de outubro algumas UBS estão com horário estendido para justamente atender os homens. O homem talvez pelo trabalho, machismo ou por não se preocupar muito com a própria saúde vai deixando os cuidados importantes de lado", finaliza.

Assista a entrevista completa:

