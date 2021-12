Da Redação

Namorado tenta atropelar mulher durante briga em Apucarana

Na madrugada desta quarta-feira (22), a Polícia Militar (PM), de Apucarana, foi acionada por uma mulher, de 23 anos, que contou que foi ameaçada e agredida pelo namorado, de 25 anos. Ela relatou que ele tentou arremessar o carro, um VW/Gol, de propósito em cima dela. A ocorrência foi registrada no Bairro da Igrejinha.

Além disso, conforme a vítima, o homem ainda bateu o carro e ela acabou sofrendo um corte na mão esquerda. De acordo com o relatório, a solicitante ainda relatou que o autor ainda entortou seu dedo, causando dor e quebrando uma de suas unhas.

Em certo momento das agressões, de acordo com a mulher, o homem puxou o volante do veículo e bateu contra uma árvore, uma lixeira e uma central telefônica. Conforme o boletim, o carro ficou danificado, assim como a central telefônica. A vítima foi orientada a respeito das providências cabíveis. A situação do agressor não foi citada pela PM no relatório.