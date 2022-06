Na 14ª edição, Top de Marcas Apucarana revela as marcas líderes em 60 segmentos

Da Redação

Top de Marcas Apucarana chega a sua 14ª edição

Com aplicação da metodologia top of mind, a pesquisa Top de Marcas Apucarana 2022 revela as marcas líderes em 10 categorias de consumo e 60 segmentos de mercado. Os dados foram colhidos em 400 entrevistas realizadas nos meses de fevereiro e março, respeitando a metodologia de amostragem por cotas por sexo, idade, escolaridade, renda e região de moradia.

A edição desse ano também revela as marcas corporativas da cidade que mais trazem significado para o apucaranense como a empresa que representa a cidade, a mais amada e a mais desejada para se trabalhar. O evento de premiação será realizado nessa quinta-feira (30) e o tabloide com todas as informações da pesquisa circula na edição de sexta-feira (01) da Tribuna do Norte.

Ser o mais lembrado representa uma enorme vantagem competitiva, num mundo em que a comunicação se expande em grande velocidade e as informações se multiplicam dia a dia, o que faz com que o objetivo de chamar a atenção do consumidor se transforme em um grande desafio.



Para ser considerado uma opção de compra, as marcas utilizam vários mecanismos para chamar a atenção das pessoas para seus produtos, serviços e diferenciais, por meio de divulgação online e offline, e ainda com ações para criar oportunidades de relacionamento.



Ao mesmo tempo em que as oportunidades de mídias aumentaram e trouxeram mais pontos de contato com o consumidor, a grande quantidade de informações disponível passou a ser um obstáculo e a exigir das empresas investimentos especializados para se destacarem.



Na lembrança de marcas, tradição conta muito, mas a capacidade de inovar e trazer novas experiências ao mercado tem despertado a atenção dos públicos e aumentado a competitividade das marcas em esfera mundial. Os dados da pesquisa Top de Marcas servem como um painel para que as marcas possam analisar posicionamentos e ampliarem a assertividade para a conquista crescente da memória do consumidor.



