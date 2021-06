Mutirão realiza mais de 3 mil consultas em Apucarana

Continua após publicidade

O mutirão de consultas promovido pela prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), e em parceria com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (Cisvir), fechou o mês de maio com o atendimento a 3.041 pacientes em 5 especialidades médicas.

O mutirão de consultas nas especialidades de Gastroenterologia, Otorrinolaringologia, Pneumonologia, Oftalmologia, e Urologia começou neste mês de maio e vai continuar ao longo de junho em algumas especialidades, com o objetivo de reduzir a fila de espera. “Investimos torno de R$ 500 mil para o custeio de profissionais, visando acelerar o atendimento dos pacientes de Apucarana”, anuncia o prefeito Junior da Femac.

De acordo com a AMS o mutirão fechou maio com a realização de 1.330 consultas de Oftalmologia, 971 de Otorrinolaringologia, 112 de Pneumonologia, 304 de Gastroenterologia e 324 de urologia. Conforme pondera o prefeito, a pandemia do novo Coronavírus também acabou prejudicando a rotina de consultas no âmbito do consórcio regional de saúde. “Agora com esta parceria com o Cisvir, estamos viabilizando o atendimento de centenas de pessoas que precisam de consultas nas áreas de gastro, dermato, otorrino, oftalmo e pneumo”, assinala Junior da Femac.