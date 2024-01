Mutirão enche mais de 40 caminhões de materiais para descarte

Essa é a rotina do Mutirão de Combate à Dengue, que entra nesta terça-feira (9), no seu segundo dia

De casa em casa, os agentes de endemias estão fazendo a abordagem dos moradores e solicitando a retirada dos materiais depositados nos quintais. Na sequência, as equipes e caminhões da Prefeitura passam para fazer o recolhimento. Essa é a rotina do Mutirão de Combate à Dengue, que entra nesta terça-feira (9), no seu segundo dia e já retirou das casas mais de 40 caminhões de materiais para descarte.

De acordo com o secretário municipal de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, o trabalho começou na segunda-feira pelo Loteamento Sanches dos Santos, onde foram recolhidos 26 caminhões e 6 caçambas grandes de material. “Encontramos de tudo: móveis, pneus, sofás, baldes, garrafas, litros. Somente da frente de uma casa, recolhemos uma carga com três sofás, bancos de carro e guarda roupa, além de grandes quantidades de baldes de 20 litros e de embalagens de detergente”, cita Toshio.

O trabalho está tendo prosseguimento nesta terça-feira, avançando pelas regiões do Djalma Mendes, Dom Romeu Alberti, Cidade Educação, o Mega Parque e as chacrinhas localizadas nesta região da cidade. “Até as 10 horas da manhã, já tínhamos recolhido 15 caminhões e três caçambas grandes”, informa Toshio.

O prefeito Junior da Femac reitera que o combate à dengue deve ser feito por todos. “Deixem nas calçadas, em frente das suas casas, o material para ser recolhido. Todo tipo de recipiente que possa acumular água, tais como latas, garrafas, peças de plástico e inservíveis como móveis para descarte, devem ser colocados na rua para que os servidores recolham nos caminhões da prefeitura”, reforça Junior da Femac.

O mutirão foi lançado para reduzir os locais de proliferação do mosquito da dengue. “Apucarana está em situação de epidemia e essa doença é grave, podendo até evoluir para óbito”, alerta Junior da Femac.

