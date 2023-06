Mutirão de oftalmologia vai atender 350 pacientes em Apucarana

No próximo sábado (1º) será a vez de Apucarana receber o Comboio da Saúde, para realização de consultas e exames pré-operatórios para procedimentos de catarata e pterígio. Já desenvolvido em várias cidades do estado, o programa da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) vai atender 350 pacientes que estão na fila de espera da cirurgia da catarata na Autarquia Municipal de Saúde.

continua após publicidade

LEIA MAIS: Paraná confirma terceiro caso de gripe aviária e suspende trânsito de aves

A estratégia itinerante, inédita no Estado, tem por objetivo acolher parte dos pacientes que já estão na fila de espera para adiantar as consultas e exames pré-operatórios e dar andamento no processo de realização da cirurgia. Para os procedimentos cirúrgicos oftalmológicos, o Paraná destinou mais R$ 10,3 milhões que devem resultar em pelo menos 5,8 mil cirurgias.

continua após publicidade

Conforme explica o secretário municipal da Saúde, Emídio Bachiega, os 350 pacientes que serão atendidos pelo programa passarão por uma triagem no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e Região (CISVIR) neste sábado. O atendimento, sendo ele, será realizado pela equipe do Hospital dos Olhos de Londrina (Oftalon), onde as cirurgias serão realizadas entre os meses de julho e agosto para aqueles casos que forem confirmadas a necessidade de procedimento operatório.

O prefeito Junior da Femac destaca a parceria da Prefeitura de Apucarana com a Sesa e o Cisvir. “A Autarquia Municipal de Saúde participa da fase preparatória das cirurgias e, com esse mutirão de catarata, deve zerar a fila em Apucarana”, comentou.

Siga o TNOnline no Google News