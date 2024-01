Mutirão de limpeza inicia no bairro Sanches dos Santos nesta segunda

O prefeito Junior da Femac acompanhou nesta segunda-feira (8) o início do Mutirão de Combate à Dengue. As atividades iniciaram pela região do Loteamento Sanches dos Santos e se estenderão pelos demais bairros.

O trabalho, realizado pela Prefeitura de Apucarana, está sendo feito de casa em casa, visando recolher materiais que acumulem água. A ação conta com o suporte de caminhões da Secretaria de Serviços Públicos, além de equipes de roçagem e de agentes de endemias.

O prefeito reforça que o combate da dengue deve ser feito por todos. “Contamos muito com a ajuda dos moradores, separando previamente os materiais. Pedimos para que as pessoas façam a limpeza dos seus quintais e deixem o material na calçada, facilitando assim o serviço da prefeitura quando os caminhões passarem para recolher”, afirma o prefeito

Junior da Femac informa que esta é uma ação abrangente, que acontecerá em vários bairros da cidade e também em diversos locais públicos. “Nesta segunda-feira, a ação ocorre na região do Sanches dos Santos e bairros próximos, como o Núcleo das Indústrias e Residencial Cidade Educação, entre outros”, cita Junior da Femac.

O mutirão visa recolher materiais que acumulem água, como móveis e inservíveis, garrafas pet, latas, potes, copos, e pneus, entre outros. “Os nossos agentes de endemias estão também fazendo a conscientização dos moradores e verificação dos quintais”, completa Emídio Bachiega, secretário municipal de Saúde.

Mauro Toshio Kitano, secretário municipal de Serviços Públicos, pede para que a população fique atenta aos comunicados da Prefeitura. “Assim como aconteceu com a região do Sanches dos Santos, vamos informar na sequência as próximas regiões que serão atendidas para que as pessoas possam providenciar antecipadamente a limpeza dos quintais”, reforça Toshio.

