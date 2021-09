Mutirão de limpeza é realizado no Parque Jaboti; veja

Da Redação

Um mutirão de limpeza no lago e entorno do Parque Jaboti em Apucarana foi realizado nesta quarta-feira (29). Além de voluntários e militares do Exército que percorreram as margens do lago, o Corpo de Bombeiros atuou com barcos recolhendo resíduos no leito do lago.

Ação é uma realização da Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e da Prefeitura de Apucarana, em parceria com a Superintendência Geral de Ação Solidária (SGAS), do governo do Estado. O evento contou ainda com o apoio do 10° Batalhão de Polícia Militar do Paraná, o Conselho de Meio Ambiente de Apucarana (Commap) e o Grupo Ambientalista Interdisciplinar de Apucarana (Gaia).

Estiveram presentes no ato o prefeito Junior da Femac, o tenente-coronel Flábio Meireles Machado, comandante do 30° Batalhão de Infantaria Mecanizado (BIMec), e o gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi, entre outras autoridades.

O prefeito Junior da Femac destacou a participação de voluntários nesta ação. “É uma atividade em que as pessoas fazem algo em benefício da coletividade, juntando essa ideia com a defesa e preservação do meio ambiente. Vivemos no Paraná e em boa parte do Brasil uma seca sem precedentes e precisamos cuidar dos recursos hídricos”, reforça Junior da Femac, acrescentando que a população pode colaborar com atitudes simples, como por exemplo economizando água nas próprias residências. Veja:

Mutirão de limpeza é realizado no Parque Jaboti

O evento foi aberto com uma palestra que abordou o simbolismo que envolve as datas comemorativas do mês de setembro, contextualizando a importância das árvores para a disponibilidade hídrica, as mudanças que o ser humano está causando no ambiente, rios flutuantes e responsabilidades compartilhadas entre os múltiplos gestores.

De acordo com o secretário Municipal de Meio Ambiente, Gentil Pereira, também foram plantados 20 ipês no Parque Jaboti, dando continuidade à ação iniciada no Dia da Árvore pela secretaria, quando houve o plantio de 1.300 mudas de espécies nativas no Parque da Raposa.

A Semana do Voluntariado foi criada em 1990, tendo o dia 27 como data alusiva ao Voluntário do Paraná. O objetivo é incentivar e multiplicar ações voluntárias por todo território paranaense.

"É um trabalho importante que foi realizado em Apucarana, é um voluntariado, a Sanepar depende da água para tratar e levar para população, estamos vivendo uma crise hídrica e precisamos refletir sobre isso", disse o gerente regional da Sanepar, Luiz Carlos Jacovassi.

