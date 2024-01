Mutirão de limpeza chega às vilas Apucaraninha e Regina nesta quinta

O Mutirão de Combate à Dengue entra nesta quinta-feira (11) no quarto dia atendendo a região das vilas Apucaraninha e Regina. O prefeito Junior da Femac (PSD) detalha que as equipes da Secretaria de Serviços Urbanos e os agentes de endemias irão trabalhar o dia todo no Jardim Figueira, Vila Regina, Vila Apucaraninha, Vila Nossa Senhora Aparecida, Jardim Franca, Orlando Bacarin, Núcleo da Fraternidade e Colônia dos Novos Produtores.

O mutirão, iniciado na segunda feira, já percorreu as regiões do Djalma Mendes, Sanches dos Santos, Dom Romeu, Cidade Educação, Mega Parque, Solo Sagrado e Viverti.

O trabalho desta quarta-feira se concentrou no Solo Sagrado e Viverti. O mutirão de limpeza nesses dois bairros encheu mais de 17 caminhões de materiais para descarte. O prefeito Junior da Femac pede o apoio de todas as famílias, para que separem todo tipo de materiais que possam acumular água, tais como latas, garrafas, peças de plástico e inservíveis como móveis para descarte. Esse material deve ser colocado na rua para que os servidores recolham nos caminhões da prefeitura.

O mutirão foi lançado pela prefeitura com o objetivo de eliminar locais de proliferação do Aedes aegypti, causador da dengue. “Apucarana está em situação de epidemia e essa doença é grave. Apelo para a população colaborar com essa mobilização que com certeza ajudará na redução no número de casos da doença”, afirma Junior da Femac.

