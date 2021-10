Da Redação

Mutirão de especialidades médicas realizou 35 mil consultas

Visando atender a demanda reprimida de consultas devido à pandemia, a prefeitura de Apucarana, por meio da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), já realizou nos últimos 4 meses mais de 35 mil consultas nas especialidades de gastroenterologia, otorrinolaringologia, pneumologia, oftalmologia, endocrinologia, mastologia, ortopedia, reumatologia, urologia e vascular.

As consultas nestas 10 especialidades resultaram também na realização de milhares de exames e ainda cirurgias. O prefeito Junior da Femac explica que, devido à pandemia da Covid-19, foram interrompidas praticamente todas as consultas e demais procedimentos em especialidades médicas por cerca de um ano e meio. “A partir de maio, em parceria com o Cisvir e diversos prestadores de serviços, tais como médicos, clínicas de imagens e laboratórios de análises, a prefeitura está realizando mutirões para regularizar o mais rápido possível a fila de espera nas consultas com especialistas. A saúde dos apucaranenses merece toda nossa atenção”, afirma Junior a Femac.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, informa que o mutirão de consultas em 10 especialidades está sendo realizado desde maio e terá continuidade neste mês de outubro. “Nossa expectativa é regularizar a fila de espera até o começo do próximo ano, garantindo um atendimento cada vez melhor para os apucaranenses”, destaca Bachiega.