Mutirão de castração gratuita acontece em Apucarana; saiba mais

Uma equipe do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) estará neste sábado (13) no distrito da Vila Reis, em Apucarana, onde fará o agendamento para o mutirão de castração de cães e gatos. O cadastramento vai acontecer no período das 9 às 12 horas, no salão paroquial da Igreja Nossa Senhora do Bom Conselho, situado na Rua Rio Branco.

O prefeito Junior da Femac informa que, atendendo reivindicação do vereador Toninho Garcia, que representa a comunidade da Vila Reis, o município conseguiu viabilizar um mutirão de castrações, através da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi). “Conseguimos com que o castramóvel fique por uma semana em Apucarana, período em que haverá um mutirão de castrações que vai reforçar o trabalho já realizado de forma contínua no Cemsa”, frisa Junior da Femac.

O vereador Toninho Garcia agradeceu o empenho do prefeito nas tratativas com a Amuvi. “Estamos atendendo pedido de muitas famílias de baixa renda da Vila Reis que, agora, terão a possibilidade de fazer a castração de seus gatos e cães”, destaca Garcia, acrescentando que também será viabilizado o atendimento de outras regiões de Apucarana.

De acordo com o médico-veterinário João Pedro Correa, diretor do Cemsa, o mutirão vai acontecer no período de 29 de janeiro a 2 de fevereiro. “Porém, o agendamento precisa ser realizado previamente. Estaremos neste sábado na Vila Reis e, dependendo da procura, poderemos estender para outros bairros se a quantidade de vagas não for preenchida”, pontua.

Correa informa ainda que o mutirão é voltado para famílias de baixa renda. “As pessoas devem levar para o agendamento RG, CPF, comprovante de endereço e cartão do bolsa família ou comprovante do cadúnico atualizado”, cita, acrescentando que o mutirão fará a castração de cães e gatos com idades entre 6 meses e 8 anos.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3308-1414.

