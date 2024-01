Mutirão contra a dengue segue para região do Solo Sagrado nesta quarta

Nesta quarta-feira (10), o Mutirão de Combate à Dengue em Apucarana prossegue o dia todo nos bairros Solo Sagrado e Viverti. As equipes da Secretaria de Serviços Públicos e os agentes de endemias também irão percorrer outros bairros próximos.

Mais uma vez, o prefeito Junior da Femac solicita às famílias destes bairros que participem e deixem nas calçadas, em frente das suas casas, todo o material para ser recolhido. “Recipientes que possa acumular água, como latas, garrafas, peças de plástico e inservíveis tais como móveis para descarte, devem ser colocados na rua para que os operários recolham nos caminhões e caçambas”, assinala Junior da Femac.

O mutirão foi lançado com o objetivo de eliminar locais de proliferação do Aedes Aegypt, causador da dengue. “Nossa cidade está enfrentando uma epidemia de dengue e todo cuidado é necessário neste momento, para evitar mais contaminações e quadros mais graves”, alerta o prefeito. “Fazemos um apelo aos moradores do Solo Sagrado e do Viverti para participarem e, efetivamente, colaborarem com o mutirão de combate à dengue”, reforça o prefeito.

