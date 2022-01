Músicos gravam DVD em homenagem a Apucarana

Da Redação

Com a gravação das 15 canções selecionadas por júri especializado durante a etapa classificatória, a Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística de Apucarana (Promatur) finalizou na noite de terça-feira (25) o Concurso Musical “Eu amo Apucarana”. Restrito a convidados dos músicos e intérpretes, o evento em comemoração aos 78 anos de Apucarana aconteceu no Cine Teatro Fênix e pode ser acompanhado ao vivo pela rede social Facebook da prefeitura.

Ao todo, as apresentações reuniram mais de três horas de gravação, que agora serão editadas em um DVD. Em agenda oficial na capital do Estado, o prefeito Júnior da Femac esteve representado pelo vice-prefeito Paulo Sérgio Vital. “Trago um abraço especial do prefeito, que gostaria muito de estar presente mas precisou viajar a Curitiba para tratar de interesses do município visando a conquista de recursos para obras de infraestrutura. É uma honra poder fazer parte deste momento, uma noite de gala que reúne composições belíssimas que retratam o amor por Apucarana. Este concurso foi pensado e organizado com muita competência, eterniza e leva o nome de Apucarana para todo o Brasil. Mais uma iniciativa da gestão Júnior da Femac de valorização da cultura e dos profissionais que a fazem”, assinalou Vital.

As 15 músicas classificadas para compor o DVD comemorativo aos 78 anos de Apucarana são de nove artistas de Apucarana, dois de Londrina, dois de Santa Fé (PR), um de Lebon Régis (SC) e um de Alta Floresta (MT). “O show de gravação nos surpreendeu em todos os aspectos, uma noite de muita emoção tanto para os artistas quanto para todos da equipe técnica de apoio. Teremos um DVD histórico, de grande qualidade musical e de interpretação”, avaliou Mário Felippe Rodrigues, superintendente da Promatur e coordenador-geral do concurso.

A seleção das canções coube a um júri especializado e independente tendo como base o regulamento-geral do concurso. “Agradeço a todos os profissionais que tiveram envolvidos neste concurso, desde o início até este grande dia que foi o show de gravação. Uma experiência que iremos levar para toda a vida e guardar no coração com muito carinho”, concluiu Mário Felippe, destacando ainda a repercussão da transmissão pela internet. “Durante todas as três horas de apresentações tivemos centenas de pessoas assistindo simultaneamente. Foram mais de 400 comentários e quase 300 compartilhamentos. Interação e energia positiva que abrilhantaram ainda mais o fechamento do concurso”, assinalou o coordenador-geral.

A secretária Municipal da Promatur, professora Maria Agar Borba, informa que inicialmente serão editadas 500 unidades do DVD. “O material deve estar pronto dentro de 30 dias. Os artistas terão direito a alguns exemplares e cópias do produto cultural serão encaminhadas pela Promatur para os principais museus e bibliotecas públicas do Paraná”, relata.

De acordo ela, o produto final atendeu aos objetivos do concurso “incentivando a cultura musical, valorizando agentes culturais, fatos e acontecimentos que marcaram a história do município”. “quem não pode acompanhar a apresentação ao vivo pode assistir a qualquer momento. A gravação permanece disponível na rede social Facebook da prefeitura, no endereço: http://www.facebook.com/prefeituradeapucarana e pode ser acessada a qualquer momento”, revela Maria Agar, secretária da Promatur.