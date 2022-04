Músico toca saxofone para pacientes do 'Providência'

Da Redação

O Hospital da Providência recebeu a visita do músico Marcelo de Azevedo, professor da Casa de Cultura de Apucarana, que presenteou pacientes, acompanhantes e colaboradores com o aconchego da música.

“Pra mim a música tem poder curativo, ela é remédio para a alma e, quando o espírito está bom, isso reflete no nosso corpo também. Foi muito bom e significativo receber o convite para tocar aqui e poder passar isso para as pessoas”, diz o músico.

Cristiana Leite da Silva, que estava acompanhando um familiar no hospital, se alegrou com a ação. “Foi muito bonito, isso traz um acalento pra todos nós nesses momentos difíceis, realmente deixa mais leve”, afirma.

De acordo com Gredielli Rigobelo, coordenadora da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital, o poder curativo da música de fato é real e tocou os pacientes. “Para nós colaboradores foi muito bom, mas ficamos muito felizes mesmo ao ver que uma paciente que estava ansiosa conseguiu pegar no sono depois da apresentação dele”, conta.

"Gostaria muito de agradecer ao Hospital pelo convite para estar aqui, fiquei realizado por poder ajudar pelo menos um pouco a passar o poder da música para essas pessoas e tentar aliviar um pouco o dia delas", conclui Marcelo. Veja: O Hospital da Providência recebeu a visita do músico Marcelo de Azevedo, professor da Casa de Cultura de Apucarana, que presenteou pacientes, acompanhantes e colaboradores com o aconchego da música. - Vídeo por: tnonline