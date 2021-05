Músico alegra passageiros do terminal de Apucarana; assista

Continua após publicidade

A sexta-feira (20) começou diferente para quem passou pelo Terminal Urbano de Apucarana. Através do projeto "Pro dia nascer feliz", o músico Fernando Machado alegrou a manhã dos passageiros e frequentadores do local com o som do saxofone.

A ação é uma iniciativa do Centro Cultural Fênix e da Prefeitura de Apucarana. "Estamos dando início nesta sexta a esse projeto para alegrar quem está indo para o trabalho. Vamos fazer em outros lugares que tenham fluxo nesse horário", explica o assessor de cultura do Cine Teatro Fênix, Nelson de Paula.

A Secretária Municipal de Cultura, Maria Agar também acompanhou o primeiro dia do projeto no Terminal, juntamente com Marcelo Fábio Quartin, assessor responsável do Centro de Esportes e Cultura Unificados (CEU).

'Pro Dia Nascer Feliz' se estenderá para locais de grande fluxo de pessoas como a esquina no Banco Bradesco na Praça Rui Barbosa e outros pontos escolhidos pelos idealizadores do projeto.