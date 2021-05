Museu da Unespar teve moedas antigas furtadas; assista

Continua após publicidade

Aproximadamente 120 moedas antigas foram furtadas no museu da Unespar de Apucarana. A sala que guardava os itens históricos foi arrombada na madrugada desta sexta-feira (07).

As moedas antigas foram retiradas dos envelopes, quem entrou na sala deixou uma grande bagunça, como documentos, fotos, tudo espalhado pelo chão. A Polícia Militar (PM) foi chamada e registrou um Boletim de Ocorrência.

Leonardo de Favero, vice-diretor da unidade, informou que uma reunião será realizada na segunda-feira (10) com a reitoria da Unespar. No ano passado o espaço foi invadido três vezes. "Vamos novamente levar esse problema para a reitoria, para tentar encontrar uma solução para esse problema. No ano passado, não deixaram toda essa bagunça e apenas pequenos itens foram levados", disse.

O vice-diretor explicou que parte do acervo do Museu Davi Carneiro, já foi levado para a prefeitura, para exposição das peças no Cine Teatro Fênix. "Em 2019 assinamos um termo de cessão com a a prefeitura que vai usar parte do acervo no museu da prefeitura. O restante do acervo queremos catalogar para também deixar acessível para a população, é um material histórico, mas para isso demanda tempo para catalogar e manter o espaço apropriado para exposição e visitação".

Para arrumar a bagunça, a Unespar vai contar com ajuda de estudantes. "Vamos contar com o apoios dos alunos do curso, que aos poucos vão conseguir organizar tudo novamente", comenta Leonardo.

Além das moedas, podem ter sido furtados outros materiais que ainda serão catalogados.