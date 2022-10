Muro do Colégio Nilo Cairo receberá novos grafites; assista

Da Redação

O 5º Encontro Nacional de Grafite – “Wall of Street 2022" será realizado no final de semana em Apucarana. O evento vai contar mais 80 artistas de todo Brasil, além de apresentações musicais. Novamente todo o muro do Colégio Estadual Nilo Cairo receberá cores e desenhos novos. O grafiteiro apucaranense Márcio de Luchtenberg, mas conhecido como Zion é o organizador do encontro.

"É um evento que virou parte da cultura de Apucarana, ficamos felizes em realizar o quinto festival. Essa edição será ainda mais especial. Inicialmente iríamos pintar o muro do Estádio Olímpio Barreto, porém, o local foi alterado, e vamos pintar novamente todo o muro do Colégio Nilo Cairo. Vamos montar um palco onde haverá apresentações de bandas de pagode, rock, sertanejo, música eletrônica, apresentações de dança, tudo gratuito para a comunidade", explica Zion.

Para a quinta edição, 80 artistas de todo o Brasil devem participar. "São artistas de São Paulo, Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de Apucarana, de todo o Brasil, que vão participar do encontro. Esse ano também teremos grupos de grafiteiros que trabalham, pintam painéis juntos, chamados de crew . Na última edição do evento foram 40 artistas, agora teremos o dobro. Além da arte, os grupos que vão se apresentar não estão cobrando para se apresentar, é um evento gratuito para toda a comunidade, para todos que gostam de cultura e arte", ressalta Zion.

O encontro começa na sexta-feira (7) e segue até domingo (9). Nesta terça-feira (4), Zion já estava no colégio, preparando o muro que receberá os grafites. "Já estou na correria para preparar o muro para os artistas. Na sexta a partir das 8h, já vamos estar pintando", finaliza.

O 5º Encontro Nacional de Grafite – “Wall of Street 2022" conta com patrocinadores de empresas da cidade e apoio da Prefeitura de Apucarana. Veja a entrevista completa com Zion.

