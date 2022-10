Muro desaba em cima de casa e deixa idosos feridos em Apucarana

Da Redação

Um casal de idosos de 64 e 68 anos, ficaram feridos após o muro de uma construção desabar em cima da casa deles. O desabamento aconteceu na noite desta quarta-feira (05), na rua Antônio Menegazzo no Jardim Menegazzo em Apucarana.

Segundo os Bombeiros, o muro desabou sobre a residência do casal no momento do temporal que passou pela cidade. (Veja o vídeo abaixo).

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu as duas pessoas, as vítimas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

