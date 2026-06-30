Muro com imagem de Cristo vira novo ponto de referência em Apucarana







Um muro que permaneceu uma década sem receber nova pintura na Avenida Doutor Munhoz da Rocha, no centro de Apucarana, transformou-se em um imponente painel de arte urbana. O grafiteiro Márcio de Luchtenberg, conhecido no cenário artístico como Zion, está finalizando um mural de seis metros de altura com a imagem de Jesus Cristo e mensagens de fé. O trabalho, iniciado no domingo anterior, levou cerca de cinco dias para ser concluído devido às interrupções provocadas pelas chuvas na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- LEIA MAIS: Corpo com sinais de carbonização é encontrado em área de mata de Apucarana (PR)

A iniciativa de revitalizar o espaço partiu integralmente do próprio artista, motivada por uma busca de superação pessoal iniciada em 2005. O local escolhido, situado ao lado da tradicional Padaria Brasil, apresentava superfícies porosas e imperfeições nos tijolos, exigindo a aplicação de técnicas minuciosas para a composição das tonalidades de pele e texturas. Com a conclusão da pintura nesta terça-feira, o endereço passa a integrar o circuito visual do município.

O novo aspecto arquitetônico gerou impacto imediato na rotina dos trabalhadores e pedestres do entorno. Comerciantes cujos estabelecimentos ficam de frente ou ao lado da obra relataram que a intervenção artística eliminou a sensação de abandono que imperava no trecho. A população destacou a melhoria estética da via pública, embora os moradores ainda cobrem reformas na estrutura da calçada circundante para garantir a segurança dos transeuntes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE





Foto: Lis Kato/ TNOnline Foto: Lis Kato/ TNOnline

De acordo com Zion, o objetivo do grafite vai além da estética urbana, buscando provocar reflexões cotidianas em quem passa pelo local. "Eu passei por várias coisas de 2005 até este ano de 2026. E eu vi que Deus é muito maravilhoso na minha vida; Ele tem feito coisas extraordinárias, tem me transformado. Eu creio muito nisso. E não é por questão religiosa, não é por nenhum tipo de doutrina nem nada, mas pelo que Ele fez na minha vida. Foi por amor e sacrifício. E eu quis que as pessoas olhassem e parassem, pelo menos por um instante, para ver um pouco de Deus na rotina delas", explicou o grafiteiro, que já realizou trabalhos semelhantes no exterior, incluindo uma colaboração na cidade de Milão, na Itália.



O empresário Fábio Mendes, de 42 anos, proprietário de uma loja em frente ao painel, celebrou a mudança da paisagem que encara diariamente ao abrir as portas do comércio. "Eu não tenho nem palavras para descrever a qualidade do trabalho dele. Deu um outro aspecto aqui ao ambiente, que tinha um ar de abandonado", afirmou o lojista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

A visão é compartilhada pela empresária da área de beleza Simone Vidal, que mantém seu espaço de trabalho ao lado do muro pintado. "Achei maravilhoso, ainda mais com Cristo do nosso lado aqui. Eu achei excelente. Ficou muito bom mesmo", avaliou.

Para os pedestres católicos, a escolha da temática sacra foi um diferencial na recepção da obra. A dona de casa Anielly Margino Rafael, de 29 anos, que costuma caminhar pela via, elogiou a habilidade do profissional. "Achei muito linda. Já vi outros trabalhos dele por aí. E eu acho que ele é um profissional maravilhoso, e adorei. Na situação em que estava, vamos falar a verdade? Está maravilhoso", declarou Anielly, concluindo que o projeto deixou a cidade "bem mais" bonita.