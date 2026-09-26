Muro cai sobre casa durante temporal e família faz campanha para recuperar imóvel em Apucarana

Grávida de oito meses, técnica de enfermagem perdeu parte do telhado, móveis e o enxoval do bebê

Uma campanha de arrecadação busca ajudar a técnica de enfermagem Naiara Rafaele Custódio Hening, de 29 anos, a reconstruir a casa onde mora com o marido e o filho, na Vila Reis, em Apucarana (PR). Grávida de oito meses, ela perdeu parte da residência, móveis e praticamente todo o enxoval do bebê durante o temporal que atingiu o município na última segunda-feira (21). Agora, familiares e voluntários mobilizam doações para a compra de materiais de construção, além de fraldas e outros itens necessários para a família, por meio do Pix 43998315507.

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Segundo Naiara, um muro construído no imóvel vizinho cedeu durante a tempestade e caiu sobre a residência. A estrutura tinha cerca de cinco metros de altura acima da casa. Com o impacto, o telhado foi destruído e os escombros atingiram diferentes cômodos do imóvel. “Quando eu acordei, já estava tudo caindo em cima de mim. Caíram pedaços de telha. Sorte que o mais pesado deu tempo de a gente correr antes de cair tudo”, relata.

No momento do temporal, Naiara estava no quarto com o filho Felipe, de 10 anos. Os gatos da família, que haviam acabado de nascer, estavam no quarto das crianças. Inicialmente, a família acreditou que o imóvel estivesse sendo destelhado pela força do vento e não que o muro estivesse caindo.

Naiara conta que pediu ao marido para retirar os animais do quarto, que começava a ser atingido pela água. Enquanto ele fazia isso, parte dos escombros caiu e ele acabou atingido, sofrendo um ferimento na região abaixo do olho esquerdo.

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Com a estrutura da residência comprometida, a família correu para a cozinha e se protegeu sob uma mesa, onde permaneceu até que a chuva e o vento diminuíssem. “Meu filho gritava de medo, rezava, pedia a Deus para parar a chuva”, conta Naiara.

Assim que a intensidade do temporal diminuiu, a família voltou ao imóvel para retirar os gatos e tentar preservar os objetos que ainda poderiam ser recuperados.

Enxoval do bebê foi destruído

Grávida de oito meses de um menino, que se chamará Henry, Naiara já havia preparado o enxoval para a chegada do bebê. Roupas, produtos de higiene, fraldas e outros itens foram atingidos pelos escombros e pela água que entrou na residência.

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O quarto das crianças, o quarto do casal e o banheiro foram os espaços mais afetados. Além da destruição provocada pela queda do muro e do telhado, os objetos ficaram molhados e muitos não podem mais ser utilizados. “O do Henry [nome do bebê] estava completinho, enxoval, higiene. Como caíram os escombros dentro da casa, destruiu tudo”, explica.

Na cozinha, os danos foram menores e parte dos objetos conseguiu ser recuperada. Na sala, o sofá ficou completamente encharcado e ainda será avaliado para verificar se poderá ser utilizado novamente.

A Defesa Civil esteve no imóvel para realizar uma vistoria. De acordo com Naiara, foi identificada uma rachadura na estrutura e será necessária uma reforma na parede dos fundos antes que a família possa voltar para casa com segurança.

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Enquanto isso, ela, o marido e o filho estão na casa de uma irmã, que não foi atingida pelo temporal.

Doações serão usadas na reconstrução

A campanha de arrecadação foi criada diante da extensão dos prejuízos. Neste momento, a família precisa de recursos para a compra de materiais destinados à reconstrução do telhado, muro, parede dos fundos e banheiro.

Também são necessárias fraldas para o bebê, que deve nascer nas próximas semanas.

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A mobilização ganhou força nas redes sociais e conta com a participação de voluntários. Para Naiara, o apoio recebido tem sido fundamental neste período. “Graças a Deus, estou sendo muito abençoada, muita gente ajudando. Sou grata a todo mundo. Não tenho nem palavras para agradecer, porque, se não fossem essas pessoas, eu nem sei o que faria”, afirma.

Quem puder contribuir com a reconstrução da residência pode realizar a doação por meio do Pix: 43998315507, em nome de Naiara Rafaele Custódio Hening.