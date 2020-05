Município repassa 3 toneladas de ração para cuidadores de animais

Em razão da pandemia do coronavírus e da conseqüente crise econômica, as doações para quem cuida de animais caíram drasticamente. Diante deste cenário, a Prefeitura de Apucarana adquiriu 3.100 quilos de ração. O repasse a ONGs e a cerca de 50 famílias que cuidam de animais no município ocorreu nesta quarta-feira (06/05), na sede do Recanto São Francisco de Assis (canil municipal).

O prefeito de Apucarana afirma que muitos cuidadores procuraram nos últimos dias a direção do canil, relatando as dificuldades especialmente no tocante à ração. “Decidimos então fazer essa compra emergencial no valor de R$ 12 mil. O auxílio está sendo repassado às entidades e cuidadores em duas remessas. Isso vai garantir que cerca de 500 animais continuem sendo cuidados e que esse trabalho voluntário tenha sequência”, frisa Junior da Femac.

Conforme Luan Rafael da Silva Santos, coordenador do canil municipal, foram adquiridos 2.500 quilos de ração para cães adultos, 300 quilos para filhotes e outros 300 para gatos. “São três tipos de ração: para cão adulto com proteína 23%, para filhote com proteína 28% e a ração para gato com proteína 30%. São produtos de qualidade, tendo as mesmas características daqueles que que utilizamos no canil”, ressalta Luan, acrescentando que nesta etapa foram repassados 1.550 quilos e o restante será entregue nas próximas semanas.

Luan explica que, além da ONG Luta, Amor e Responsabilidade (LAR) e da Sociedade Protetora dos Animais de Apucarana (Soprap), existem cerca de 50 cuidadores no município. “São famílias que mantém voluntariamente cães e gatos em casas e chácaras. A quantidade por residência varia de 11 até 80 animais e as famílias dependem de doações para alimentação e cuidados com veterinário”, reitera, observando que a permanência nesses locais é temporária, até que os animais sejam doados.

Vanusa de Oliveira, presidente da ONG LAR, afirma que as doações reduziram, mas mesmo assim o trabalho vem prosseguindo. “Temos agora essa dificuldade com a ração e o auxílio da Prefeitura vai nos ajudar bastante. Em menos de um ano, conseguimos tirar cerca de 900 cães das ruas e atualmente temos ainda 180 animais para doação”, informa Vanusa.