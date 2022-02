Da Redação

Município faz a correção da numeração predial no Interlagos

Nesta sexta-feira (04), a Tributech, contratada pela Prefeitura de Apucarana, iniciou a troca de placas de numeração de 222 casas existentes na Rua Pedro Hidalgo Martin, no Residencial Interlagos. Dessas, 29 precisarão ter a numeração alterada.

O prefeito Junior da Femac destaca que a desordem na numeração predial é um problema antigo, complexo e que agora está começando a ser resolvido. Lembra ainda que a situação resultou numa ação civil pública impetrada na justiça pelo Ministério Público Federal. Como desdobramento, foi assinado um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre a Empresa Brasileira de Correios (ETC) e a Prefeitura de Apucarana.

O diretor–presidente do Instituto de Desenvolvimento, Pesquisa e Planejamento de Apucarana (Idepplan), Carlos Mendes, afirma que ao longo do mês de fevereiro a correção será feita também nas outras ruas do Residencial Interlagos. “Na sequência, o trabalho terá continuidade nos demais bairros da região oeste, compreendida entre o Interlagos e o Bairro da Igrejinha”, informa Mendes.

Um dos critérios estabelecidos na Lei 013/2017, criada para regulamentar a correção, é a sequência lógica. “Há ruas em que existe esta sequência lógica e crescente, mas em outras a numeração está em total desordem. Por isso, a quantidade de números que precisa ser alterada varia muito. Há locais, como a Rua Pedro Hidalgo, onde o percentual é de cerca de 10% , mas existem ruas em que até 80% da numeração precisará ser alterada”, observa Mendes.

Junto com a colocação do novo número, o proprietário do imóvel recebe uma notificação na qual é informado que terá seis meses para fazer a atualização nos locais onde possui cadastro, como instituições governamentais, financeiras e comerciais. “Neste período, o morador irá conviver com dois números, para que não haja prejuízo no recebimento de correspondências e encomendas. Depois desse período, o número antigo será cancelado ”, esclarece Mendes.

Conforme Gustavo Arguelho, proprietário da Tributech, afirma que na região oeste já foi analisada a situação de 4.695 imóveis. “Trata-se de um trabalho demorado e criterioso. A nossa equipe percorreu casa por casa, fez a coleta dos números e depois o cruzamento com o cadastro imobiliário do Município”, explica Arguelho.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.