Munição é encontrada no Hospital da Providência e PM é acionada

A Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada na madrugada desta terça-feira, 20, para recolher um projétil de arma de fogo calibre 38 que foi encontrada em uma sala de atendimento do Hospital da Providência.

De acordo com o boletim de ocorrências, a equipe médica do hospital informou que havia encontrado um projétil na sala de atendimento médico de urgência, que poderia ser da equipe PM que havia atendido uma ocorrência anteriormente no hospital.

Foi entregue uma munição marca CBC calibre 38, que não é utilizada pela corporação.

A munição foi encontrada ao lado da maca onde teria ocorrido o atendimento de um paciente identificado pela equipe, e que antes, teriam efetuado a limpeza desta sala, e somente ele teria sido atendido ali. A equipe do hospital informou ainda que após o atendimento, o homem estava em observação, mas teria fugido do hospital.

A munição foi apreendia e entregue na delegacia para as devidas providências.

