Multivacinação em Apucarana segue para menores de 15 anos

A Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana abriu no último sábado, de 8 horas às 17 horas, 25 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) durante o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação.

A Campanha de Multivacinação 2021 foi iniciada em 1º de outubro e continua até dia 29 deste mês. O objetivo é promover a regularização de 18 vacinas diferentes entre crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade. (14 anos 11 meses e 29 dias). Em Apucarana, as doses são aplicadas em 26 UBSs que contam com sala de vacinação.

Entre as vacinas que fazem parte da campanha estão as de BCG, hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 Valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), febre amarela, Tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Podem ser atualizadas nas cadernetas as vacinas HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, Tríplice Viral, hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).

“A prevenção é uma forma de cuidar da saúde. Levem seus filhos para imunizar e não esqueçam de trazer a caderneta de vacinação para colocar em dia as vacinas que estiverem em atraso”, afirma o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.