Multidão protesta em frente ao Exército de Apucarana; assista

O protesto ganhou maior proporção no começo da tarde desta quarta-feira (2), feriado de Finados

Um grande número de manifestantes de Apucarana, Arapongas e outras cidades do norte do Paraná, se concentra em frente ao 30º Batalhão de Infantaria Mecanizado, às margens da BR-376, que registra um congestionamento de aproximadamente 2 Km. O protesto ganhou maior proporção no começo da tarde desta quarta-feira (2), feriado de Finados.

Como muitas pessoas são de outras cidades e estão de carro, uma grande fila se formou pela rodovia. Moradores de Arapongas, Jandaia do Sul, Califórnia, Marilândia do Sul, São Pedro do Ivaí e de outras localidades, participam do protesto contra o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva .A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM) estão no local. É uma das maiores manifestações registradas em todo Paraná.

Bandeiras do Brasil, faixas com frases como "intervenção federal" e "resistência civil", pessoas vestindo camisas da Seleção Brasileira ou apenas nas cores verde e amarelo marcam o cenário da mobilização.

Alguns manifestantes cantam "Lula ladrão, teu lugar é na prisão", outros acreditam em fraudes nas urnas e contestam o resultado das eleições. Gilberto Gonçalves, morador de Arapongas, disse que foi à manifestação pois quer que o Brasil seja restaurado. "Precisamos hoje restaurar o Brasil organizar. Estamos aqui pela constituição, respeitar a pátria e nosso país. Somos contra a corrupção, roubo, enganação e fraude. Estamos aqui pelo bem da nossa pátria. Não aceitamos um condenado estar no poder do nosso país, não é justo", protesta o araponguense.

A apucaranense Maria Júlia Lima diz que resolveu ir ao protesto para mostrar sua indignação com a eleição de Lula. "Acho que é o direito do brasileiro, temos que ir às ruas e mostrar indignação do que aconteceu, acredito que o povo tem força e independente estamos aqui pelo país. Acho que a intervenção militar não seria algo bom, mas a federal sim", comenta

Desde segunda-feira (31/10), manifestantes 'acampam' em frente ao Exército. De acordo com a PRF, a rodovia está parcialmente bloqueada, que nenhuma ocorrência foi registrada na manifestação. Veja: Manifestantes de outros municípios engrossam protesto em frente ao 30 BIMec - Vídeo por: TNOnline





