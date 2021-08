Da Redação

Mulheres são detidas por furto no centro de Apucarana

Duas mulheres, uma de 18 anos e outra de 17 anos, foram detidas pela Polícia Militar (PM) após serem pegas furtando uma loja na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana.

segundo o boletim de ocorrências, uma funcionária da loja informou a polícia que duas mulheres estariam no local cometendo furto de mercadorias, e que o gerente do local estava segurando as suspeitas até a chegada da PM.

Segundo o gerente da loja, as mulheres encheram duas sacolas, uma de cor branca e outra azul, as quais respectivamente foram flagradas com ambas, e em seu interior, estava uma grande quantidade de produtos furtados da loja.

Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

A maior de idade recebeu voz de prisão por Furto Qualificado e Corrupção de Menor e menor recebeu voz de apreensão por Furto Qualificado. Ambas foram encaminhadas até a 17ª SDP para os procedimentos cabíveis.