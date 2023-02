Mulheres ocuparam 80% dos novos postos de trabalho em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana tem investido em cursos de capacitação para qualificar a população

Apucarana foi o município que mais gerou empregos para mulheres na região em 2022. Dos 266 postos de trabalho criados entre janeiro a dezembro do ano passado, 214 foram ocupados por mulheres, o que corresponde a 80,5% do total. O levantamento feito pelo Núcleo de Conjuntura Econômica e Estudos Regionais (Nucer) do campus apucaranense da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mostra que na região os homens ainda representam a maioria das contratações.

continua após publicidade .

No ano passado os 26 municípios do Vale do Ivaí fecharam com saldo de 1.614 postos de trabalho, sendo que 796 (49,3%) vagas foram ocupadas por mulheres e 818 (50,6%) por homens. “No caso do Vale do Ivaí o saldo por gênero ficou praticamente isonômico. O único município que teve um maior destaque para o gênero feminino foi em Apucarana”, reitera o economista Rogério Ribeiro, professor da Unespar e coordenador do Nucer.

Em Apucarana, a pesquisa aponta que na indústria de confecções as contratações líquidas de mulheres representam 61% do total do segmento. Em restaurantes e similares 86%. No setor de serviços o destaque fica para atividades de contabilidade e combinados de escritório e apoio administrativo. O comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados também teve muitas contratações de mulheres.

continua após publicidade .

Para o economista, esse aumento da participação das mulheres pode estar relacionado a uma maior qualificação e produtividade das mulheres em Apucarana. Segundo ele, o nível de escolaridade vem aumentando nas últimas décadas, tanto que há uma maior presença de mulheres do que de homens nas universidades.

“Houve uma melhora qualitativa da ocupação para ambos os sexos no mercado de trabalho nos últimos anos”, observa o professor.

O levantamento mostra, entretanto, que a diferença salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade. Os dados apontam que os salários médios de contratação em Apucarana em 2022, foram maiores para os homens em 12 setores enquanto as mulheres têm remuneração maior em seis. Entre as atividades econômicas em que elas ganham mais estão a agropecuária, atividades de gestão de resíduos, comércio, saúde humana e serviços sociais.

continua após publicidade .

ARAPONGAS

Em Arapongas a ocupação de vagas pelo público feminino também superou a do público masculino. Entre contratações e demissões, o saldo foi negativo entre trabalhadores masculinos, com perda de 254 vagas e positivo em relação a mulheres, com a criação de 147 vagas. No geral, o município fechou 2022 com saldo de 107 postos de trabalho perdidos, segundo os dados divulgados pelo Caged.

Município investe em qualificação

Apucarana tem investido em cursos de capacitação para qualificar a população que procura emprego na cidade. E de acordo com o secretário de Indústria e Comércio de Apucarana, Edson Estrope, 65% dos inscritos são mulheres. São 49 cursos de capacitação em diversas áreas que já formaram mais de 1,4 mil pessoas.

“A maioria dos inscritos são mulheres que estão se especializando em diversos segmentos, e consequentemente, valorizando a formação e tendo um ganho significativo”, analisa Estrope.

continua após publicidade .

Entre os cursos gratuitos ofertados pela prefeitura estão: costura industrial, manipulação de alimentos, manicures, técnico computador, serviços administrativos , técnicos em sistemas e mecânica de moto. “Elas participam em todos cursos ofertados, elas encaram qualquer atividade e assim estão entrando no mercado de trabalho”, destaca.

Por Cindy Santos

Siga o TNOnline no Google News