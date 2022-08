Mulheres furtam R$ 400 em lápis de cor de livraria, em Apucarana

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O episódio ocorreu na manhã desta quarta-feira (24)

A equipe de uma livraria de Apucarana, localizada na Avenida Curitiba, esquina com a Rua Galdino Gluck Júnior, acionou a Polícia Militar (PM), após duas mulheres furtarem R$ 400 em caixas de lápis de cor. O episódio ocorreu na manhã desta quarta-feira (24) e foi registrado pela PM no começo da tarde.

continua após publicidade .

"As autoras entraram no estabelecimento e enquanto uma distraía o funcionário, a outra pegava os produtos. Geralmente, nesses tipos de casos de furto simples, os responsáveis pelo crime podem ser usuários de drogas, pois é o que mais ocorre em locais, como supermercados", explica o cabo Ribas, da PM.

-LEIA MAIS: Mulher chega em casa e flagra assaltantes, em Apucarana

continua após publicidade .

As equipes fizeram ronda pela região onde ocorreu o furto. No entanto, até o momento da publicação da reportagem, as mulheres não tinham sido localizadas. "O que a gente pede às vítimas é que acionem os policiais o quanto antes, pois assim fica mais fácil de pegar o autor. Neste caso, talvez a câmera de segurança da loja possa ajudar a encontrar as autoras", complementa.

Siga o TNOnline no Google News