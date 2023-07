Mulheres furtam R$ 2,3 mil em chocolate de supermercado

Três mulheres furtaram 330 unidades de chocolates nesta sexta-feira (7) em um supermercado localizado na Avenida Minas Gerais, em Apucarana. O crime deixou um prejuízo de R$ 2,3 mil, segundo o estabelecimento. Por coincidência, o furto ocorreu no Dia Mundial do Chocolate, comemorado justamente nesta sexta-feira.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) foi chamada ao supermercado pelo gerente de prevenção, que informou que três mulheres com idade aparente entre 19 e 30 anos estiveram no local e subtraíram os chocolates. As 330 unidades eram de Schoko Kinder.

Segundo o gerente, as mulheres entraram no supermercado com um bolsa escondida e conseguiram levar os chocolates, conforme foi averiguado depois pelas câmeras de vigilância internas. O trio fugiu em um carro com placas de Curitiba.

A equipe da Polícia Militar realizou patrulhamento nas imediações, mas as suspeitas do furto não foram localizadas.

