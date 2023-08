Mulheres furtam chocolates, balas e cosméticos de mercado em Apucarana

Um caso de furto de mercadorias foi registrado em um supermercado de Apucarana, no norte do Paraná, na noite desta quinta-feira (24). O estabelecimento fica localizado na Avenida Minas Gerais, no Jardim Apucarana.

De acordo com a Polícia Militar (PM), funcionários do supermercado pararam os policiais durante um patrulhamento e relataram que pessoa haviam furtado chocolates, balas e cosméticos do interior do mercado.

Como consta no Boletim de Ocorrências (B.O), foi possível ver nas imagens das câmeras, duas mulheres e dois homens no interior do estabelecimento. Segundo os policiais, as mulheres furtaram os itens e colocaram dentro de uma bolsa. Havia também outros dois homens esperando em um carro do lado de fora do mercado.

Ainda conforme os PMs, os foram feitas buscas dos suspeitos pelo local, mas nada foi encontrado.

