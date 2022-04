Da Redação

Mulheres em tratamento de câncer ganham perucas em Apucarana

Há mais de cinco anos colaborando com a autoestima de mulheres da região, o Banco de Perucas, das Senhoras de Rotarianos de Jandaia do Sul, voltou às atividades na Unidade de Tratamento do Câncer, do Hospital da Providência, de Apucarana. Por conta da pandemia da Covid-19, o projeto, que funciona através de doações de cabelo, funcionou apenas na sede do grupo na cidade vizinha.

continua após publicidade .

No entanto, com o avanço da vacinação, o grupo está de volta ajudando mulheres em tratamento contra o câncer, que podem escolher uma peruca todas as segundas na unidade localizada na Cidade Alta. Para caprichar ainda mais com as pacientes, uma cabeleireira também está presente para realizar escova e deixar as madeixas ainda mais bonitas. “É muito gratificante poder voltar e ajudar as pacientes dessa forma, estar mais perto para que elas tenham também esse atendimento”, explica a voluntária Andreia Cunha.

A paciente Maria Costa foi realizar as sessões de quimioterapia e saiu de visual novo. “Foi uma surpresa muito boa. Eu não estava esperando receber esse carinho. Estou muito feliz", comemora.

continua após publicidade .

A psicóloga Mariana Luz ressalta a importância de ações como essa para pacientes que passam pelos tratamentos contra o câncer. "Essas atividades ajudam muito na parte psicológica, pois perder o cabelo é uma das partes mais difíceis para muitas pacientes. O banco de perucas ajuda a melhorar a autoestima dessas guerreiras", complementa.