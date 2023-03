Mulheres do 'Providência' recebem homenagem da prefeitura

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As homenagens do Dia da Mulher promovidas pela prefeitura de Apucarana por meio da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família se estenderam às profissionais do Hospital da Providência na manhã desta quarta-feira (8). Enfermeiras, técnicas de enfermagem, assistentes sociais, psicólogas, funcionárias do setor administrativo e serviços gerais, entre outras trabalhadoras, ouviram palavras de gratidão e reconhecimento e receberam bombons, onde estava fixada a mensagem “O mundo precisa de mulheres incríveis como você”.

continua após publicidade .

“Nossa força de trabalho nos hospitais da Providência e Materno Infantil é composta por cerca de 500 mulheres. É uma alegria ver nossas profissionais recebendo essa homenagem muito merecedora. Um momento especial proporcionado pela administração municipal neste dia também especial”, afirma a diretora do Hospital da Providência, irmã Geovana Ramos.

-LEIA MAIS: Prefeitura homenageia mulheres de Apucarana; confira

continua após publicidade .

A secretária Municipal da Mulher e Assuntos da Família, Denise Canesin, diz que homenagem é uma forma de gratidão e reconhecimento pelos serviços prestados pelas profissionais para Apucarana e região. Essas mulheres, que formam 90% do quadro de funcionários do Providência, cuidam da saúde física, emocional e mental das pessoas”, destaca Denise.

Para a enfermeira auditora Ingrid Chuista a homenagem tornou seu dia ainda mais especial. “É um reconhecimento e valorização a cada uma de nós que formamos a maioria das profissionais do hospital”, declara Ingrid.

Siga o TNOnline no Google News