Mulheres discutem ao descobrir que “dividiam” o mesmo homem

Uma situação extraconjugal levou duas mulheres a uma grave discussão em via pública, na noite desta quinta-feira (16), no bairro Igrejinha, em Apucarana. O caso precisou intervenção da Polícia Militar, chamada para atender o caso.

A Polícia Militar foi acionada logo depois das 23 horas desta quinta-feira (16) e, ao chegar à rua Presidente Lincoln, no Igrejinha, encontrou uma mulher, sob uma motocicleta, na rua, discutindo com uma outra mulher, que estava dentro de sua casa.

Ao questionar as mulheres sobre a confusão, a mulher que estava na rua relatou que há seis meses vinha mantendo um relacionamento com um homem e que, nesta quinta-feira (16), a outra mulher disse que era convivente do mesmo homem. O flagrante teria acontecido mais cedo, quando uma das mulheres viu o companheiro, com a outro, no carro.

O homem, pivô da confusão entre as mulheres, não foi localizado pelos policiais, no local da ocorrência. Quando as duas começaram a discutir, o homem foi embora.

No registro da ocorrência, os policiais verificaram que a mulher que pilotava a motocicleta não tinha habilitação e o veículo tinha impostos em atraso. Com isso, após as orientações às duas mulheres e notificações cabíveis, os policiais recolheram o veículo ao pátio do batalhão.