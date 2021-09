Da Redação

Mulheres denunciam companheiros por agressões em Apucarana

Dois casos de violência doméstica foram registrados pela Polícia Militar, em Apucarana, nesta segunda-feira (20).

continua após publicidade .

Um deles foi na área central da cidade, quando a solicitante informou que o marido teve uma crise nervosa por conta de ser usuário de drogas e a agrediu. A PM tentou localizar o homem, mas ele não foi encontrado. A vítima foi orientada.

O outro caso de violência doméstica foi vivenciado por uma outra mulher, que solicitou a presença dos policiais devido ao marido, que é usuário de drogas, e a agredir com socos nesta segunda-feira (20).

continua após publicidade .

As agressões, conforme a vítima, causou uma escoriação no cotovelo direito. O homem, ainda segundo a solicitante, quebrou seu aparelho celular e fugiu do local. Ela foi orientada pela equipe.