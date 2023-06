Mulher xinga PMs e acaba presa no centro de Apucarana

Uma mulher de 25 anos foi presa nesta quinta-feira (22) em Apucarana por desacato após xingar policiais militares. O caso foi registrado na Avenida Curitiba, no centro da cidade.

continua após publicidade

Ao avistar a viatura da Polícia Militar (PM), a mulher passou a proferir xingamentos e não acatou a ordem de abordagem.

-LEIA MAIS: Briga por despesas termina com dois feridos em Apucarana

continua após publicidade

Ela foi presa e, durante busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. A mulher estava acompanhada do marido, que foi liberado. Ela apresentava sinais de embriaguez, segundo boletim da Polícia Militar (PM).

Presa por desacato, ela foi encaminhada à 17ª Subdivisão Policial (SDP), de Apucarana.

OUTRA OCORRÊNCIA

Uma equipe da Polícia Militar (PM) de Apucarana foi acionada por volta das 23h40 desta quarta-feira (21) para atender uma confusão em uma residência no Distrito da Vila Reis. Conforme a corporação, um morador do imóvel foi agredido após se desentender com outra pessoa que vive no local. A confusão foi movida pela falta de colaboração nas despesas.

Siga o TNOnline no Google News