Da Redação

Mulher vítima de violência doméstica pede ajuda para amiga

Uma mulher ligou no 190 da Polícia Militar (PM) de Apucarana, na manhã desta quinta-feira (9), e informou que uma amiga estava sofrendo violência doméstica e que não tinha condições de chamar socorro.

De acordo com a PM, a mulher estaria sendo vítima do marido desde a noite de quarta. A equipe policial rapidamente foi até a casa da mulher, no Jardim Paulista, e encontrou o casal.

A PM informou que a mulher estava visivelmente abalada e o marido, de 32 anos, foi preso.