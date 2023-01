Mulher vai parar na UPA após briga provocada por mensagem de WhatsApp

Da Redação

Uma das mulheres precisou de atendimento médico e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Um desentendimento familiar provocado por mensagens de WhatsApp terminou com duas mulheres feridas no começo da noite desta terça-feira, 24, no Conjunto Habitacional Fariz Gebrim, em Apucarana, norte do Paraná. Uma das mulheres precisou de atendimento médico e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas ninguém foi preso.

De acordo com o boletim de ocorrências, a dona da casa contou aos policiais que houve um desentendimento familiar porque parentes da sogra dela estariam dizendo que ela teria roubado dinheiro da própria sogra, e que após tomar conhecimento, ela mandou uma mensagem via WhatsApp para um parente, tentando tirar satisfação.

Por conta dessa mensagem, pelo menos cinco familiares teriam ido até a a casa dela, e segundo o relato, eles teriam chegado agredindo a moradora e a sogra dela, sendo que os agressores utilizaram correntes e pedaços de pau. As duas mulheres ficaram com várias escoriações, tendo contusões na cabeça e no braço, sendo que sogra teve que ser encaminhada à UPA, pois sua lesão necessitava de cuidados médicos.

A solicitante recusou atendimento médico e alegou que procuraria a delegacia para dar segmento na ação criminal e solicitaria um encaminhamento para a realização do corpo de delito.

