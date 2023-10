Mulher vai embora às pressas e abandona cachorros em Apucarana

Uma ocorrência de maus-tratos a animais chamou a atenção na manhã desta terça-feira (31) em Apucarana (PR) e resultou no resgate de cinco cachorros que necessitavam de assistência veterinária.

De acordo com informações do Centro Municipal de Saúde Animal (Cemsa) e da Polícia Civil (PC), vizinhos de uma residência, que fica na Rua Marcel Cassandre, na Vila Formosa, denunciaram ao Cemsa que haveriam animais em situação de maus-tratos e abandono no local.

A Polícia Civil e a equipe do Cemsa foram até o local e constataram que alguns animais se encontravam em situação de saúde crítica, necessitando de cuidados médicos.

Segundo informações dos moradores da casa, a tutora dos animais teria ido embora às pressas para outro estado, deixando a residência e os animais para os atuais moradores cuidarem.

Não foi revelado o número total de animais que estavam no local, mas ao menos cinco cachorros foram resgatados e encaminhados ao Cemsa para atendimento médico e acolhimento na instituição.

De acordo com o médico-veterinário João Pedro Correa, a Polícia Civil ainda fixou um prazo de 10 dias para que os demais animais que ficaram na casa estejam nas condições de limpeza e organização do espaço adequadas para a sua sobrevivência.

“Esses moradores se comprometeram a cuidar desses outros animais que estão bem e os que estão numa situação clínica que precisam de assistência veterinária, nós fizemos o recolhimento, a apreensão desses animais, juntamente com a Polícia Civil e vamos dar todo o suporte para eles”, conta.

Correa também conta que os animais resgatados passarão por todos os cuidados necessários para que em breve possam estar disponíveis para adoção.

“Esses cinco animais que nós fizemos a apreensão, o tutor perde a tutela e nós vamos dar toda a assistência médica veterinária para esses animais e depois disponibilizá-los para adoção”, relata o veterinário.

Segundo o investigador Nivaldo Falleiros, todos os envolvidos serão ouvidos e responsabilizados.

“A tutora dos animais vai responder, será instaurado um inquérito policial, onde nós tiramos bastante fotos, bastante imagens e ela vai responder criminalmente por maus-tratos, os novos moradores irão ser ouvidos na delegacia e o boletim de ocorrência será refletido ainda hoje e essas pessoas todas serão intimadas”, salienta.

O investigador ainda relata que, mesmo a tutora dos animais estando em outro estado, ela responderá pelos crimes.

“Mesmo que essa tutora não esteja aqui no estado do Paraná, ela vai responder em qualquer estado do Brasil, ela responderá por precatória. No caso aqui, é um crime de maus-tratos dos animais, um apoio da população que denuncia e podem continuar confiando no trabalho do canil e também no trabalho da Polícia Civil”, finaliza.

