Mulher vai às compras e tem mercadorias furtadas de carro

Um mulher acionou a Polícia Militar de Apucarana, nesta sexta-feira (1º), após ir a um mercado na área central da cidade, e ao retornar das compras ver que objetos haviam sido levados de seu carro.

Conforme o boletim, a solicitante relatou que deixou seu veículo no estacionado no pátio do estabelecimento e ao voltar, depois de cerca de 40 minutos, encontrou seu veículo com as portas fechadas normalmente, e do interior notou a falta de várias mercadorias.

Ela disse à PM que trabalha com vendas e sempre deixa os produtos dentro da camionete. A equipe fez patrulhamento na região, mas ninguém foi localizado.

Outro caso

A PM também registrou um furto na Avenida Curitiba, área central de Apucarana, quando a vítima disse que entrou em uma farmácia, deixou o celular dentro do carro e quando voltou o aparelho- não estava mais lá. A vítima disse aos policiais que foi uma mulher que furtou o objeto. Ela foi orientada pela equipe.