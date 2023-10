Mulher trans é presa suspeita de matar dois homens em Apucarana

Uma mulher transexual foi presa pela Polícia Civil (PC-PR) em Maringá (PR) por suspeita de matar a facadas dois homens no último dia 11 de outubro na Vila Formosa, em Apucarana (PR).

O delegado-chefe da 17ª Subdivisão Policial (SDP), Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, confirmou a prisão em um grupo da imprensa na tarde desta quinta-feira (19).

Segundo ele, a autora do duplo homicídio - que é uma pessoa em situação de rua - foi presa na última quarta-feira (18) em Maringá. As vítimas - Ronaldo Alves da Silva, de 49 anos, e João André dos Santos, de 52 anos, eram usuários de drogas, segundo a Polícia Civil. O crime ocorreu em uma residência na Rua Maringá.

"Logo após o conhecimento das mortes das vítimas, a Polícia Civil de Apucarana identificou e qualificou a autora do duplo homicídio", informou o delegado, que deve conceder entrevista coletiva nesta tarde para dar mais detalhes do caso.

Segundo Marcus Felipe, a prisão em flagrante não foi possível, no primeiro momento. "Através de ações de inteligência, descobrimos que a autora teria fugido para Maringá. Sendo repassado informações para as instituições de segurança pública daquela cidade, local onde a autora foi presa. Interrogada, a autora (que é uma mulher trans e pessoa em situação de rua) confessou a prática dos crimes, passando detalhes da ação criminosa", antecipou o delegado.

O CRIME

Os dois homens de 49 anos e 52 anos foram encontrados mortos com ferimentos de facas dentro de uma residência na tarde de quarta-feira (11) na Rua Maringá, na Vila Formosa, em Apucarana, norte do Paraná. Uma das vítimas foi encontrada no banheiro e a outra no quarto da residência. Segundo a Polícia Civil, os dois seriam usuários de drogas.

